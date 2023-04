Pomigliano-Como, le pantere si giocano la salvezza

Scontro diretto. Nei due precedenti capitan Martina Fusini e compagne hanno pareggiato 2-2 tra le mura amiche e battuto di misura le lariane in trasferta (0-1). Per la quarta giornata della poule salvezza il Pomigliano del duo Sanchez-Alfano affronta il Como di Sebastian de la Fuente domani (ore 12.30) allo stadio comunale di Palma Campania.

«È una partita molto importante e il fatto di essere una ex non mi condizionerà durante la gara», spiega alla vigilia Zhanna Ferrario. «Sono concentrata sull’obiettivo», avverte la giocatrice numero 28, elemento inamovibile delle pantere. Campane avanti in classifica con un margine di +2 sulle lombarde. «Sarà un match difficile sotto qualsiasi punto di vista, perché abbiamo lo stesso obiettivo», tiene a precisare la centrocampista classe 1993.

Punti pesanti in palio. «Abbiamo preparato l’incontro nei minimi dettagli per affrontare una buona squadra con tante individualità interessanti», dice Zhanna, sempre determinante con le sue giocate. «Cercheremo di riportare quello che abbiamo lavorato durante la settimana per conseguire un buon risultato di gruppo», assicura Ferrario (nelle foto di Ferdinando Sodano). Sfida visibile in diretta su TimVision.