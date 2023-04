Brescia-Napoli femminile 0-2, è la quarta vittoria consecutiva

Vincono Lazio e Cittadella, e il Napoli femminile risponde. Domenica delle Palme tra un rametto di ulivo e i gol di Claudia Mauri (2’) e Giulia Ferrandi (47’). E capitan Paola Di Marino e compagne salutano Brescia con un successo pesante (0-2).

Quarta affermazione consecutiva per la formazione di Biagio Seno, che ha trovato il giusto assetto, dando una fisionomia ben precisa. Le partenopee indossano per la seconda volta la maglia rossa con il simbolo del Vesuvio e arriva un risultato lusinghiero in trasferta per Adriana Gomes e socie.

Napoli subito in vantaggio con la prodezza da fuori area di Mauri. Destro all’angolino, ricalcando il gol messo a segno nello scorso anno all’Inter. Nata a Vizzolo Predabissi, comune della Città Metropolitana di Milano, la bionda centrocampista classe 1992 si trova particolarmente a suo agio in Lombardia, dove griffa marcature d’autore. Dalla distanza ci prova pure Giulia Giacobbo, che aveva espresso la sua fiducia alla vigilia della 23esima giornata: para Alice Lugli. L’ex di turno, Jenny Hjohlman, abbozza una reazione ma il tentativo dell’attaccante svedese viene stoppato da Di Marino. Strada in discesa per le napoletane con l’espulsione di Laura Ghisi per doppia ammonizione (39’).

Stesso copione nella ripresa. Dalla bandierina la bergamasca Ferrandi pennella uno schizzo fantastico e insacca lo 0-2. Trionfo griffato dalle due ragazze lombarde (nate nello stesso anno), entrambe a segno al secondo minuto della prima e ultima frazione di gioco. Di testa Gomes sfiora il tris. Unico brivido per la retroguardia partenopea la punizione di Chiara Barcella, che colpisce la parte alta della traversa. Per il resto solo Napoli femminile.