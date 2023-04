Napoli femminile-Verona, con un occhio interessato a Cittadella-Lazio

Il Napoli al Maradona, il Napoli femminile al Piccolo. Azzurri di Luciano Spalletti e azzurre di Biagio Seno contro lo stesso avversario. Per la 30esima giornata di serie A capitan Giovanni Di Lorenzo e compagni se la vedranno nell’anticipo del sabato (ore 18) contro il Verona di Marco Zaffaroni, mentre capitan Paola Di Marino e socie si confronteranno con le scaligere di Matteo Pachera domani pomeriggio (ore 15) in occasione del 24esimo turno di serie B.

Con un occhio interessato a quanto accadrà nello scontro diretto tra Cittadella e Lazio, rispettivamente seconda forza e prima della classe, le partenopee contano sul fattore interno per conquistare l’intera posta in palio.

«E’ una partita importante. Pensiamo a noi stesse fino alla fine del campionato», dichiara Romina Pinna alla vigilia del match. «Scendiamo in campo per vincere come sempre», spiega l’attaccante classe 1993. «Speriamo di replicare la prestazione e migliorare il risultato dell’andata (1-1)», auspica fiduciosa la calciatrice sarda, che lancia un appello ai tifosi. «Venite a sostenerci, l’affetto del pubblico è importante per noi», ammette il numero 9, pronta a subentrare in corso d’opera. «Spero di poter dare il mio contributo e ritornare al gol», conclude Romina Pinna.