Pomigliano-Como 1-3, pantere battute e superate in classifica

Sconfitta e sorpasso. In un colpo solo le pantere cedono terreno e vengono superate in classifica. E’ il Como ad aggiudicarsi la sfida salvezza, battendo il Pomigliano 1-3 a Palma Campania. Per le lombarde vanno a segno l’albanese Alma Hilaj (9’) e Giulia Rizzon (24’) nel primo tempo. Accorcia su rigore la brasiliana Taty (33’), chiude la contesa la tedesca Vivien Beil (73’), ex Napoli femminile. Toccano quota 18 le lariane, scavalcando di una lunghezza le granata in classifica.

Piove in maniera insistente. La squadra di Sebastian De La Fuente vince per la prima volta in stagione il confronto con la formazione di Carlo Sanchez. Taty viene atterrata dall’ucraina Darya Kravets e trasforma in maniera impeccabile il penalty, nella speranza di riaprire il match (nelle foto di Ferdinando Sodano).

Nella ripresa Asia Bragonzi rileva Veronica Battelani ma il Como allunga la serie positiva. Per il club presieduto da Raffaele Pipola discorso salvezza ancora aperto.