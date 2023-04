Napoli femminile-Hellas Verona 3-1, azzurre al secondo posto

Vittoria pesante e secondo posto. Complice il pareggio tra Cittadella e Lazio (1-1), le azzurre scavalcano le venete in classifica e si posizionano alle spalle delle biancocelesti, distanti soltanto due lunghezze. Diluvia a Cercola, ma la pioggia battente non ferma le ragazze di Biagio Seno, che battono 3-1 l’Hellas Verona. Successo in rimonta per il Napoli femminile, che all’iniziale gol di Alessia Rognosi (19’) risponde con capitan Paola Di Marino (43’), la spagnola Elisa del Estal (59’) e Romina Pinna (60’).

Sorpasso. Maglia rossa con il Vesuvio e temperature rigide allo stadio Giuseppe Piccolo. In completo verde Matilde Copetti tra i pali. Ritrova il posto da titolare l’attaccante sarda, che ha presentato la vigilia della 24esima giornata di serie B.

Si ritrovano sotto le partenopee, costrette ad inseguire. Ci pensa il leader numero 5 a ristabilire l’equilibrio in campo. Di testa su punizione di Claudia Mauri. Il difensore di Procida esulta con il pugno sinistro alzato e il pallone nella mano destra, che rimette a centrocampo (1-1).

Nella ripresa dentro Sara Tamborini per la portoghese Adriana Gomes e la croata Antonia Dulcic al posto di Martina Di Bari. L’assist vincente di Pinna per del Estal serve a battere la canadese Margot Shore. La numero 19 abbraccia tutte le sue compagne, così come l’allenatore napoletano.

Un minuto dopo ecco il gol in contropiede a chiudere definitivamente la pratica. Cala il tris Pinna, che festeggia togliendosi la maglia: inevitabile l’ammonizione per la calciatrice di Olbia. Al 75’ esce Giulia Giacobbo, rilevata dalla centrocampista torinese classe 2000 Valentina Puglisi, ex Pomigliano. Non succede più nulla nei 5 minuti di recupero.