Genoa-Napoli 2-5, sesta vittoria consecutiva per le azzurre

Manita azzurra. Capitan Paola Di Marino e compagne si prendono la testa della classifica. In attesa di Lazio-Chievo (ore 15), le partenopee mettono pressione alle biancocelesti, superate momentaneamente in griglia (+1). Si tratta del sesto successo consecutivo per le ragazze di Biagio Seno, arrivate a quota 61 punti in 25 giornate. Oltre all’autorete di Sara Lucafo (52’), sono quattro le calciatrici andate a segno: la croata Antonia Dulcic (19’), Romina Pinna (33’), Di Marino (70’) e la portoghese Adriana Gomes (75’), subentrata in corso d'opera.

Prova di forza in Liguria. Il Napoli femminile si impone 2-5, grazie ad un secondo tempo intenso. Trequarti affidata a Sara Tamborini e attacco composto dalla coppia Pinna-del Estal.

Sblocca l’incontro Dulcic, ma non si fa attendere il pareggio di Bloch (31’). Ospiti nuovamente avanti con l’attaccante sarda, servita di tacco dalla compagna spagnola. Di testa Bargi (45’) manda le squadre nello spogliatoio in perfetto equilibrio (2-2).

Tris determinante. Nel secondo tempo le azzurre cambiano decisamente passo, sfruttano l’errore ligure, capitalizzano con il leader procidano e chiudono definitivamente i conti con il rigore trasformato dalla connazionale di Cristiano Ronaldo.