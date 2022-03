Georgia, Bulgaria, Grecia. E’ un 2022 internazionale per la salernitana Rossella Gregorio, straordinaria protagonista in pedana. Dopo tre medaglie di bronzo, arriva finalmente l’oro in Coppa del Mondo. Sul terzo gradino del podio a Tbilisi e a Plovdiv, l’atleta classe 1990 si posiziona in vetta ad Atene. Risuona l’inno di Mameli e l’Italsciabola femminile esulta d’indicibile gioia. Urla, salti, abbracci, sorrisi: non si fanno mancare proprio niente le azzurre guidate dal maestro Andrea Aquili e dal commissario tecnico Nicola Zanotti, al debutto da responsabile d’arma.

Gregorio (Carabinieri) e compagne, ovvero l’aviere capo dell’Aeronautica Militare Michela Battiston, classe 1997, già vincitrice della medaglia d’oro e di bronzo alle Universiadi 2019, la foggiana Martina Criscio (Esercito-1994) e la padovana Eloisa Passaro (Fiamme Oro-1997), si aggiudicano la finale con il Giappone (45-42), azionando una rimonta encomiabile. A quasi tre anni di distanza dall’ultimo successo a Tunisi (maggio 2019), il quartetto azzurro si prende nuovamente la scena e sbaraglia l’agguerrita concorrenza.

Una grande Italia trionfa all’ombra del Partenone. Viene sconfitta inizialmente la Gran Bretagna con un netto 45-25, poi la formazione italiana lotta e prevale sull’Azerbaigian (45-42). Cadono gli Stati Uniti in semifinale (45-37), infine l’apoteosi con le nipponiche.

«Una bellissima vittoria che ci dà grande fiducia per il futuro», dichiara entusiasta il ct Zanotti. «Sono contento per l’ottima prestazione offerta dalle ragazze, che sono state squadra dall’inizio alla fine. Hanno seguito alla perfezione le indicazioni e il risultato gratifica e inorgoglisce tutto loro e l’intero staff», conclude soddisfatto il commissario tecnico. Impresa azzurra di Rossella Gregorio, che si allena all'Accademia d'armi Musumeci Greco di Roma con il maestro Cristiano Imparato.