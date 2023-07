Specialisti dell'Aeronautica militare, torna a Caserta il raduno nazionale

Dal 29 settembre al 1 ottobre prossimo in occasione del 75° Anniversario della Costituzione della Scuola Specialisti, si terrà a Caserta il 4° raduno nazionale degli specialisti Aeronautica militare. La presenza della Scuola Specialisti fonda le sue radici storiche sin dalle origini costitutive della Forza Armata quando, accanto all’esigenza di formare i piloti, si ebbe la necessità di addestrare gli specialisti del mezzo aereo.

Dopo i disastrosi eventi bellici, che portarono alla soppressione delle Scuole di Capua e Capodichino, l’Istituto, sotto data 1 ottobre 1948, fu ricostituito presso la Reggia di Caserta, già sede dell'Accademia Aeronautica dal 1926.

Il prossimo 1 ottobre saranno quindi trascorsi 75 anni dalla sua costituzione in città. In considerazione che tale importante ricorrenza valorizza ulteriormente l’evento “Centenario dell’Aeronautica Militare” già in corso, la sezione di Caserta dell’associazione Arma Aeronautica – aviatori d’Italia, con il patrocinio morale del Comune di Caserta e la Ssam ha organizzato una serie di iniziative nell’ultimo weekend di settembre che culmineranno con la quarta edizione del raduno degli specialisti e con l’abbraccio della città ai “radunisti” il 1 ottobre 2023. La manifestazione ha lo scopo di rinsaldare il legame di appartenenza tra gli specialisti della Forza Armata che, nei 75 anni di storia della Scuola a Caserta, hanno frequentato il dedicato periodo della formazione, ma anche e soprattutto, “omaggiare” la città ed il suo territorio che ospitano da sempre l’Aeronautica Militare e con la quale hanno un legame indissolubile.

Tra le iniziative previste dal 29 settembre al 1 ottobre spiccano una serie di attività tra cui la presenza di stand espositivi e promozionali a carattere Aeronautico, tecnologico e storico in città, un simulatore di volo, un mockup di velivolo AM, un concerto della Fanfara del Comando Scuole/3^ Regione Aerea di Bari, una esposizione di auto e mezzi, la presentazione della riproduzione del velivolo G-12 “Aula Volante”, lo sfilamento dei radunisti su Corso Trieste e la cerimonia finale di saluto alla città e alla Scuola.