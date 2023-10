Caserta è l'Aeronautica Militare. Lo ha ribadito con forza il sindaco della città Carlo Marino e tutte le autorità, politiche e militari, che ieri mattina hanno accolto l'invito del Comandante della Scuola Specialisti dell'Aeronautica Militare di Caserta Colonnello Francesco Sassara per festeggiare un legame imprescindibile che dura da novantasette anni. Dal 1926 con la Regia Accademia Aeronautica e dal 1948 con la Scuola Specialisti, ieri mattina Caserta ha rinnovato il suo legame con l'Arma Azzurra tra voli di elicotteri e porte aperte della Scuola Specialisti alla cittadinanza. Ed i protagonisti sono stati loro, gli allievi ed ex allievi provenienti da tutta Italia con famiglie al seguito per inaugurare nel piazzale delle Bandiere all'ombra della Reggia di Caserta la due giorni di festa che, fino ad oggi pomeriggio, celebrerà il settantacinquesimo anniversario della costituzione della Scuola Specialisti A.M. e il quarto raduno Nazionale degli allievi.

APPROFONDIMENTI Pusher ucciso dal militare il giallo versioni del killer Valle di Maddaloni: «Sagra della mela» rinviata: troppi rischi Casertana-Catania, scatta il divieto di consumo e vendita di alcolici

Una doppia festa inaugurata dal Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica Militare, generale di Squadra Aerea Luca Goretti. «Non è l'Aeronautica Militare ad essere di Caserta, ma è questa città ad essere l'Aeronautica Militare - ha rimarcato il generale Goretti - e la mia presenza qui oggi non poteva mancare. Perché è qui che da settantacinque anni si formano i professionisti senza i quali noi non esisteremmo. Da pilota con fiducia ho affidato la mia vita a professionisti capaci di mettere a punto i velivoli sui quali venivamo chiamati a svolgere missioni. E quei professionisti si formavano in questa Scuola, in questa città, alla quale oggi come allora va il mio più sincero grazie». Oltre mille, tra militari e civili, ieri mattina hanno ascoltato in silenzio anche le parole emozionate del comandante Sassara che ha ricordato il legame tra la Scuola e la città:

«Quasi tutti gli Specialisti che oggi permettono all'Arma Azzurra di svolgere le proprie missioni sono transitati per questa Scuola - ha detto - e molti di loro oggi sono qui, per un passaggio simbolico di testimone tra ex e nuovi allievi. Voglio pubblicamente ringraziare il sindaco Carlo Marino per aver rimosso i principali ostacoli allo sviluppo di questa Scuola, per il comodato d'uso gratuito del Centro Polifunzionale di viale Giulio Douhet, e per aver favorito l'approvazione del progetto di ri-locazione da parte della Soprintendenza, testimonianze queste di un intenso lavoro svolto sempre al nostro fianco». Una sfida che da sempre si gioca sul filo della formazione garantita agli allievi dal valore di collaborazioni come quella con l'Università Vanvitelli, con il Centro Italiano di Ricerche Aerospaziali, con Leonardo e con le realtà industriali del territorio sempre più proiettate verso un mercato altamente competitivo.

Tra gli ospiti d'onore il tenente colonnello Gianfranco Paglia, casertano medaglia d'oro al valore militare, la senatrice FdI Giovanna Petrenga, il deputato Pd Stefano Graziano, il prefetto di Caserta Giuseppe Castaldo e il comandante provinciale dei Carabinieri di Caserta colonnello Manuel Scarso. «La presenza dell'Aeronautica, insieme a tutte le forze militari presenti in questo territorio, rappresenta prestigio ma soprattutto contrasto alla criminalità e tutela del territorio» - ha sottolineato il colonnello Scarso - e il lavoro sinergico tra le forze in campo lascia pochi margini di radicamento al crimine». Il prefetto Castaldo ha poi aggiunto: «E non dimentichiamo l'importanza dello sguardo dall'alto che l'Aeronautica Militare ci garantisce, soprattutto nel contrasto ai reati contro l'ambiente e che consente interventi tempestivi anche in luoghi difficilmente accessibili». Al termine della cerimonia Open Day fino alle 17.30. In serata il concerto della Fanfara del Comando delle Scuole Aeronautica Militare/3ª Regione Aerea.