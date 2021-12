Più forti dell’allerta meteo proclamata dalla Protezione Civile e delle temperature meno gradevoli rispetto ai giorni scorsi. In cento hanno sfidato le acque gelide a ridosso del Circolo Posillipo per partecipare alla quarta edizione della Coppa Natale-Trofeo Vecchio Amaro del Capo, gara sulla distanza del miglio nautico valida per assegnare il titolo regionale invernale in acque libere, organizzata dalla società Eventualmente Eventi & Comunicazione di Luciano Cotena con il patrocinio del comitato campano della Fin, prima tappa di avvicinamento alla Capri-Napoli del 2022.

A mettere tutti in fila è stato l’atleta napoletano Samuele De Rinaldi. Il 20enne nuotatore rossoverde, già impegnato nella prova di mezzo fondo e in acque libere, ha percorso i 1852 metri in 28.06, tagliando il traguardo davanti al compagno di sodalizio Luca Borgo, di due anni più giovane.

Pur infreddolito il vincitore De Rinaldi è apparso soddisfatto. «Una delle prove più difficili è stato entrare in mare. Faceva freddo, anche se poi nuotando i brividi sono passati. Sono contento per la vittoria ottenuta nel mio circolo».

Insieme agli agonisti, si sono sfidati anche i master: a trionfare in questa categoria è stato Maurizio Valiserra, classe 1972 della Nuotatori Civitavecchiesi, mentre per le donne a tagliare per prima il traguardo è stata Daniela Calvino, classe 1969 della Nantes Club Vomero. Accanto alla prova assoluta, c’è stata anche la competizione ridotta sulla distanza di 500 metri.

Premi per tutti e foto ricordo prima delle parole dell’organizzatore. ««Dopo un anno di stop a causa delle restrizioni legate alla pandemia, la Coppa Natale è tornata con un eccellente riscontro in termini di iscritti. Si è trattato di un modo originale di farci gli auguri e di aprire questa lunga stagione di eventi legati al nuoto di fondo, che culminerà a settembre con la 57esima edizione della Capri-Napoli, passando per l’organizzazione proprio a Napoli della cerimonia 2022 della Hall of Fame del nuoto in acque libere», conclude Cotena.