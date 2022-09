«Una eccellente visione crea l’ispirazione di una grande impresa». Dopo gli Europei di Roma ecco dispiegarsi nella sua bellezza la regina delle maratone in acque libere. Mario Sanzullo (al suo esordio), il genovese Edoardo Stochino (12esima partecipazione) e Fabiana Lamberti (di supporto), tutti e tre delle Fiamme Oro e in tenuta cremisi, tirano la volata alla 57esima edizione della Capri-Napoli. Presentata a Palazzo San Giacomo la traversata del Golfo più avvincente, che non si è fermata neanche durante la pandemia.

36 km. «Gioco in casa e non vedo l’ora di soffrire». A 52 anni dall’ultimo successo di Giulio Travaglio e sulle orme di Alessio Occhipinti (Fiamme Oro), vincitore nel 2021, Sanzullo scalda così la vigilia e chiama tutti a raccolta. Prenderanno parte 94 atleti di 13 nazioni, assente Barbara Pozzobon (Fiamme Oro), assoluta protagonista nel 2019 e 2018. Sarà assegnato il Trofeo Farmacosmo, per il quinto anno consecutivo main sponsor della manifestazione organizzata da Luciano Cotena. Partenza da Le Ondine Beach Club (ore 10.30), arrivo al Molosiglio domenica 4 settembre.