Prudenza e ottimismo. Non si sbilancia ma non si nasconde. FF Napoli favorito ai nastri di partenza. «Puntiamo alla vittoria finale», afferma convinto il direttore generale Pasquale Scolavino. Capitan Fernando Perugino e compagni hanno un sogno da coronare. «Promozione da raggiungere sul campo». Gli azzurri desiderano fortemente accedere alla massima serie. Ripartiranno domani sul parquet (ore 16) a Reggio Calabria contro il Bovalino. «Siamo pronti dopo 8 mesi senza una gara ufficiale», spiega il dg azzurro.

Anno particolare senza precedenti. Prime due giornate da recuperare. «L’organizzazione per gestire l’emergenza pandemica da Covid-19 è davvero infinita, bisogna avere mille attenzioni, auspichiamo finisca presto».

Squadra costruita per un unico obiettivo. «I campionati si vincono sul campo non a parole. Il Napoli è stato imbastito per questo preciso scopo». Roster completo, coperto ogni ruolo. «Se i ragazzi sudano la maglia, hanno elevate percentuali di portare a casa il risultato», prosegue Scolavino, incitando gli atleti allenati da Piero Basile.

«Sappiamo di essere i favoriti, dobbiamo però procedere con calma. Siamo tenuti a dimostrare il nostro valore. Ci proveremo con tutte le nostre forze», assicura il dirigente napoletano.

Cambio di denominazione. Da Futsal Fuorigrotta a FF Napoli. Un passaggio chiave. «Profondo senso di appartenenza alla città e a questi colori. Inizia un nuovo percorso ed è forte il senso di responsabilità». Evoluzione del progetto, ambizioni accresciute. «Da quartiere a città è un onore, un regalo che ci ha fatto il nostro presidente Serafino Perugino», conclude Scolavino. Si attende soltanto il fischio d’inizio.

