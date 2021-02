Sulla soglia del 12esimo successo stagionale. Dopo i rinnovi di super Luis Turmena e «Batman» Marcio Ganho, alla vigilia della sfida casalinga con il Bovalino, il tecnico Piero Basile illustra le ragioni del prolungamento contrattuale. «Ringrazio il presidente Serafino Perugino per la fiducia che ha riposto nei miei confronti sin dal primo giorno. Sono felice e orgoglioso del rinnovo già a febbraio». Mattone che si aggiunge ad altri tasselli. Stretta di mano e accordo anche per la stagione che verrà, con la volontà precisa di proseguire insieme il cammino. «La società azzurra mette a disposizione tutto per lavorare al meglio e vincere le partite. Siamo concentrati sull’obiettivo», spiega l’allenatore di Martina Franca, intenzionato con i suoi talenti a dominare il girone D e centrare la promozione in serie A.

Domani (ore 18) recupero della 14esima giornata al PalaCercola. Il match sarà trasmesso in diretta su Piuenne (canale 17). Mancherà il mancino goleador Turmena, debutterà Adriano Foglia, il «Maradona del calcio a 5». Febbraio di fuoco per capitan Fernando Perugino e compagni con 6 gare in 17 giorni. Si annuncia un vero tour de force. «Sarà un mese impegnativo e guarderemo la classifica solo per fare un primo bilancio al termine di questo ciclo», afferma Basile.

Sono rientrati dagli impegni con le rispettive Nazionali Attilio Arillo, lo scugnizzo di Pianura, e il laterale sloveno Nejc Hozjan. «Gruppo cementato. Un onore allenare Foglia, uno dei più grandi giocatori in Italia. Gli ultimi arrivati, Tiziano Chilelli e Vincenzo Milucci, devono apportare il loro contributo. Tutti insieme remiamo verso un’unica direzione». Indica la rotta Basile, contando su una struttura impeccabile e un’organizzazione efficiente. «Avverto il solo dovere di vincere le gare senza pensare ad altro».

Dirigeranno l’incontro Vincenzo Cammarano di Nichelino, Roberto Scarafia di Casale Monferrato, crono affidato ad Antonio Nappo di Ercolano. «Chiedo massimo impegno, intensità e ritmo ai ragazzi, le loro qualità emergono ogni volta», conclude Basile. FF Napoli saprà mostrare la consueta mentalità vincente sul parquet.

