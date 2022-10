«La salute al centro». Copre il tavolo della conferenza lo striscione che ricorda il progetto realizzato con il contributo del Dipartimento dello Sport. Siedono accanto il presidente Coni Campania, Sergio Roncelli, e il segretario territoriale Sport e Salute, Francesca Merenda. Finalità condivise, unico messaggio. E in via Alessandro Longo prende ufficialmente il via il comitato regionale della Federazione canottaggio sedile fisso.

«Non molto conosciuta ma ben organizzata, il canottaggio sedile fisso è una disciplina sportiva associata, riconosciuta dal Coni. Le regate storiche delle Repubbliche Marinare rientrano proprio nella tipologia della Ficsf», spiega Roncelli. Colmato un vuoto. «Per molti anni non abbiamo avuto un suo rappresentante in Campania. E’ una Federazione che giocherà un ruolo chiave nell’ottica di Napoli capitale europea dello sport 2026. Il sindaco Gaetano Manfredi ha firmato la candidatura, che è stata ufficialmente accettata. Seguiranno attività sportive agonistiche e promozionali come tappe di avvicinamento al grande evento», assicura Roncelli.

«Siamo vicini alla Federazione canottaggio sedile fisso. Vediamo di buon occhio le iniziative messe in campo per valorizzare la risorsa mare. Inoltre favorire la pratica sportiva consente di promozionare i corretti stili di vita», dichiara Merenda, che annuncia convinta. «Siamo già pronti per un palinsesto di iniziative nel 2023 di concerto con le istituzioni locali».

Non casuale la presenza della Marina Militare. Particolare attenzione verrà posta alla sicurezza in mare e al primo soccorso, alla luce del Codice della navigazione. Non solo simbolica la presenza del campione Massimo Cascone, atleta classe 1982 in tuta blu, e dell’ammiraglio ispettore capo e comandante logistico Giuseppe Abbamonte. «La Marina Militare da sempre investe nello sport e trova nello sport un elemento di formazione per il proprio personale. Vicina al territorio di Napoli, sviluppa numerose attività di avvio allo sport per le scuole, i ragazzi svantaggiati e diversamente abili, che si svolgono quotidianamente nella base navale», osserva Aniello Cuciniello, comandante quartier generale Napoli presso Marina Militare.

«E’ nata una sinergia tra la Ficsf e l’associazione Gozzo napoletano. Sono state programmate una serie di attività, volte al coinvolgimento dei giovani e ravvivare al contempo la cultura del gozzo napoletano in legno, legata alla figura del maestro d’ascia», argomenta Luca Canale, presidente dell’asd che già nel suo nome richiama la storica imbarcazione.

La Ficsf avrà dunque una sede in pianta stabile in via Alessandro Longo. «Finalmente ci siamo e possiamo partire di slancio e siamo convinti di poter apportare il nostro contributo allo sport napoletano e campano», conclude Marco Mansueto, presidente regionale della Federazione italiana canottaggio sedile fisso. Il professore Dino Sangiorgio e il consigliere nazionale Fick, Sergio Avallone, approvano il nuovo corso.