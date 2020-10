Il meteo mette a rischio la penultima tappa del Giro d'Italia, una delle più importanti della corsa rosa: sabato 24 ottobre si svolgerà infatti la Alba-Sestriere, una frazione davvero suggestiva che prevede 199 km con il Colle dell'Agnello, lo sconfinamento in Francia sull'Izoard, il Monginevro e l'arrivo in salita a Sestriere. Sarà una delle tappe regine del Giro, insieme a quella dei Laghi di Cancano che si svolgerà due giorni prima, in quanto prevede il passaggio sul Passo dello Stelvio. Se su quest'ultima salita, per adesso, non ci sono problemi di viabilità, il Colle dell'Agnello è stato chiuso per neve da lunedì a mercoledì, e non è da escludere che nuove precipitazioni possano portare a una nuova chiusura del valico alpino.

L'ipotesi che la corsa rosa possa non passare sul Colle dell'Agnello mette in appresione Rcs Sport, in quanto la chiusura del passo potrebbe precludere lo sconfinamento in Francia. Il comitatio organizzatore del Giro d'Italia ha quindi proposto alle autorità competenti locali il passaggio sul Colle delle Finestre, là dove Chris Froome ribaltò la classifica generale del Giro d'Italia 2018 con un'impresa epica. Le autorità piemontesi hanno però fatto sapere che non ci sarebbe il tempo di poter sistemare lo sterrato che caratterizza gli ultimi otto chilometri di salita, quindi il piano B elaborato dal Rcs Sport può essere di difficile attuazione.

Sembra molto più verosimile, invece, un cambio di percorso che prevede più passaggi a Sestriere. L'Eco del Chisone ha infatti reso nota la risposta delle autorità competenti locali in termini di viabilità: “Difficilmente ci sarà la possibilità di preparare in modo adeguato gli ultimi 8 km di sterrato, per cui potrebbe essere più probabile un percorso diverso, appunto una soluzione ‘C’, con salita al Colle del Sestriere dalla SP 23 (dopo aver toccato Vigone, Buriasco, Pinerolo e l’intera Val Chisone) e anello finale Sestriere-Cesana-Sauze di Cesana-Sestriere”.

Ultimo aggiornamento: 10:21

