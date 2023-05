Giro d'Italia, Cavendish vince l'ultima tappa in volata a Roma. Trionfa Roglic in rosa

A Cavendish l’ultima tappa, a Roglic il Giro d’Italia. Si è conclusa pochi minuti fa la 106esima edizione della Corsa Rosa con la “passerella” romana. La Capitale ha ospitato l’atto conclusivo e i ciclisti hanno affrontato 126 km in cui hanno potuto anche godersi le bellezze della Città Eterna. Alla fine, il successo nella 21esima ed ultima tappa è andata appannaggio di Mark Cavendish, il velocista inglese dell’Astana Qazaqstan che ha conquistato la 17esima vittoria al Giro d’Italia, le stesse di Gino Bartali, all’ultima sua partecipazione al Giro.

Un Giro che è finito nelle mani dello sloveno Primoz Roglic: lo sloveno della Jumbo Visma metterà in bacheca per la prima volta il Trofeo Senza Fine, ossia il premio riservato al vincitore.

Roglic, che sabato nella cronometro con arrivo al Monte Lussari ha ribaltato le gerarchie sopravanzando in classifica il gallese Geraint Thomas (Ineos Grenadiers), diventa il primo del suo Paese a vincere la Corsa Rosa. Per il 33enne sloveno si tratta del successo più grande della carriera, dopo aver vinto in tre occasioni la Vuelta di Spagna. E adesso gli mancherebbe solo il Tour de France per fare l’en plein.