Gran Premio Città di Napoli, al via il campionato italiano di moto d’acqua

Ampio palinsesto sportivo. Si preannuncia un intenso fine settimana all’ombra del Vesuvio. La parata di stelle del nuoto alla Scandone, i ragazzi di Cesare Pancotto al PalaBarbuto sabato sera alla ricerca della salvezza (ore 19). Il derby del Maradona tra Napoli e Salernitana (che vale lo scudetto). E poi lo scontro diretto tra Ischia Marine Club e Civitavecchia (ore 15) e le due gare a Cercola tra Napoli Futsal e Fortitudo Pomezia e il Napoli femminile impegnato con il San Marino. Per non farsi mancare nulla, ecco la prima tappa del campionato italiano di moto d’acqua 2023. Tutto pronto per il Gran Premio Città di Napoli da venerdì 28 a domenica 30 aprile sul Lungomare Caracciolo-Rotonda Diaz.

In uno dei luoghi simbolo della città partenopea la rassegna organizzata dall’asd Jet Ski Family Racing Team di Salvatore Babo, sotto l’egida della Federazione italiana motonautica. «Napoli un palcoscenico naturale. Non c’è posto migliore per fare una gara di moto d’acqua», dichiara in conferenza stampa Giorgio Viscione, presidente commissione moto d’acqua Fim.

«E’ la prima gara di moto d’acqua, spettacolari e semplici da gestire in una grande città. Una manifestazione che può diventare appuntamento fisso nel calendario internazionale», afferma in Sala Giunta Achille Ventura, past president del Circolo Canottieri Napoli e vice presidente della Federazione italiana motonautica.

«Torna a Napoli, dopo 25 anni, il campionato italiano di moto d’acqua: quale migliore cornice del Lungomare Caracciolo?», si domanda l'assessore allo sport e alle pari opportunità Emanuela Ferrante. «Napoli si prepara ad ospitare un evento di grande rilievo nazionale, che attirerà l'interesse non solo degli appassionati del settore, ma anche dei tanti turisti che affollano la città e dei cittadini napoletani», prosegue l’esponente pentastellato della Giunta Manfredi. «Sicuramente tutto il pubblico parteciperà con entusiasmo a questo spettacolare evento sportivo che pone Napoli al passo delle grandi capitali europee e rappresenta un ulteriore evento per la candidatura di Napoli a capitale europea dello sport 2026», conclude Ferrante. Start sabato 29 aprile alle ore 9.05.