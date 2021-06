Impresa Forio d'Ischia: promossa in B con Di Napoli super playmaker 40enne

Ci avevano provato già l’anno scorso, dominando una stagione regolare poi interrotta beffardamente per il Covid. Ma quest’anno il Forio d’Ischia ha portato a termine l’impresa: ovvero vincere il campionato di C Gold e conquistare la promozione in serie B di basket. Uno strepitoso risultato per la società isolana del presidente Vito Iacono, che l’anno prossima si confronterà con un campionato di alto profilo. Un risultato di un grande gruppo allenato da coach Iovino e di un giocatore speciale come Fabio Di Napoli, 40 anni, uno dei playmaker più forti mai visti in Campania, serie A compresa (e lui l’avrebbe meritata eccome), che ha chiuso una stagione da 15,7 punti e 7 assist. Un miracolo sportivo, una splendida favola. “Abbiamo iniziato il campionato giocando una sola partita a Forio prima di essere costretti ad emigrare a Pozzuoli perché il nostro il palazzetto era stato scelto come Hub Vaccinale. In pratica una regular season giocata sempre fuori casa ma chiusa con 13 vittorie su 13 partite – racconta Fabio Di Napoli -. Nella seconda fase abbiamo incontrato in semifinale Agropoli con la gara di ritorno finalmente giocata sul nostro campo a Forio e davanti al nostro pubblico. Eliminata Agropoli abbiamo giocato la finale contro Salerno, con me purtroppo costretto a stare a guardare in gara-1 e a dare supporto ai miei compagni giocando qualche minuto in gara-2. Risultato 2-0 e promozione. In pratica sono 3 anni che gioco a Forio e abbiamo fatto due promozioni dalla C Silver alla serie B, un gruppo fantastico che porterò sempre nel mio cuore e un pensiero il grande lavoro di coach Iovino che mi ha sempre voluto nonostante la mia non più giovane età”.