Trotto, Vivid Wise As re a New York: il campione napoletano vince l'International da un milione di dollari

I campioni del trotto targati Campania hanno un feeling speciale con l'International Trot, corsa con un montepremi da un milione di dollari e considerata come il vero campionato del mondo per merito della sua formula: un invito con i rappresentati di varie nazioni. Dopo i successi di Twister Bi (2017), Zacon Gio (2019) e Cokstile (2022), sabato sera è toccato a Vivid Wise As portare in trionfo i colori napoletani di Antonio Somma.

Il più vincente dei cavalli italiani dall'era di Varenne (corre interrottamente da sette anni e vanta quasi 20 successi in gruppo 1), Vivid a New York, guidato da Matthieu Abrivard, si è esibito al comando della corsa respingendo gli attacchi del francese Etonnat (finito poi nelle retrovie) e sottraendosi facilmente allo svedese Jiggy Jog. 1'11”2 la media al Km sui 2011 metri. Terzo l'altro italiano Bengurion, guidato da Alessandro Gocciadoro che è anche l'allenatore di Vivid Wise As.