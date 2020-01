Settebello sul parquet e non solo in acqua. Sport olimpico dal 1936, la pallamano approda in Campania dal 10 al 12 gennaio. Merito delle Universiadi 2019, se il PalaTedeschi di Benevento, che ha già ospitato a luglio le qualificazioni del torneo femminile di volley, appare in tutto il suo splendore, rinnovato nel look con illuminazione al led, tribuna stampa e spogliatoi ammodernati, e rigenerato impianto di climatizzazione.



Di scena, per la prima volta nella storia della città sannita, la Nazionale italiana maschile proverà a staccare il pass per i Mondiali del 2021 in Egitto. Gli azzurri di Riccardo Trillini affronteranno il Kosovo, la Georgia e la Romania. «Esserci è l'unica cosa che conta». Si annunciano tre giorni ad alta intensità. Spettacolo assicurato.



Come dichiarato alla vigilia dal presidente FIGH, Pasquale Loria, «la pallamano italiana vorrà vivere un 2020 da protagonista, riportando la disciplina nelle scuole, senza dimenticare l’importanza dell’impiantistica per la diffusione di questo meraviglioso sport».



L’Italia (nella foto di Roberto Pesaresi) tornerà in Campania a distanza di vent’anni esatti dalla ultima apparizione.



Di seguito il calendario delle gare a Benevento:



Venerdì 10 gennaio

Romania – Georgia (18)

Italia – Kosovo (20)



Sabato 11 gennaio

Kosovo – Romania (18)

Italia – Georgia (20)



Domenica 12 gennaio

Georgia – Kosovo (16)

Italia – Romania (18)