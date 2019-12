© RIPRODUZIONE RISERVATA

Occhi e pugni chiusi, braccia alzate, sorriso spalancato. E poi l’indice puntato, ad indicare l’obiettivo centrato con tanto di dedica. E’ la sequenza sul tatami di Michela Terranova, neocampionessa italiana nella categoria 52 kg, esordienti B. Figlia d’arte, nata nel 2005, l’atleta della Asd Ischia Judo ha migliorato il secondo posto del 2018 ed ha sbaragliato la concorrenza. Al centro olimpico PalaPellicone di Ostia Michela ha superato cinque incontri, risolti tutti per ippon, il classico ko sulla materassina.Si chiude nel migliore dei modi il 2019 per la judoka isolana, già vincitrice del Trofeo Italia, coronando un sogno fatto di tanti sacrifici. Emozionante salire sul gradino più alto del podio, lasciandosi alle spalle Gaia Massimetti (asd Fitness Nuova Florida Roma), Savita Russo (Judo Club Koizumi Scicli) e Giulia Guarino (Nippon Club Napoli).«Da padre e tecnico sono felice per il risultato ottenuto. Dietro questo titolo italiano c'è tanto lavoro sia mentale sia tecnico, che svolgo con tutti i miei allievi sotto la supervisione del maestro Gianni Maddaloni», racconta soddisfatto Rosario Terranova.«Michela ha la mia stessa passione da bambina, chiaramente trasmessa e mai imposta. Si allena con grande dedizione e doppi sono i sacrifici, venendo da una piccola realtà isolana, dove tutto diventa più complicato con enormi disagi. La nostra passione, la nostra grinta, la nostra perseveranza ci hanno dato ragione», conclude raggiante il papà-maestro Terranova.Grande il risultato conseguito dal comitato campano della Fijlkam con il 100esimo titolo di campione d’Italia conseguito da Antonio Esposito (Nippon Club di Ponticelli) e il primo titolo nazionale conquistato dalla brillante e promettente Michela Terranova. Napoli e l’isola d’Ischia guardano tutti dall’alto verso il basso.