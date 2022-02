Sì, la Scozia può essere la sorpresa di questo Sei Nazioni. Se tutti vedono come favorita la Francia, con l'intromissione dell'Irlanda (ma questa è un'altra storia e verrà scritta sabato prossimo a Parigi), per quanto visto oggi a Murrayfield la squadra di Gregor Townsend ha le carte in regola per portare a casa un titolo che le manca da quando il torneo si chiamava Cinque Nazioni: anno di grazia 1999. E se la vittoria contro l'Inghilterra a Twickenham ottenuta l'anno scorso mancava da 38 anni, la doppietta concretizzata oggi era attesa dal 1984 (38 anni, appunto). Scozia 20, Inghilterra 17. Grazie a un calcio di Finn Russell a 9 minuti dal termine che entra a fil di palo e a un altro episodio chiave, ossia la meta di punizione assegnata al 66' per un in avanti volontario sulla linea di Cowan-Dickie che costa al tallonatore inglese giallo e dieci minuti in panca puniti.

È il colpo di scena in quella che per un'ora sembra la giornata perfetta di Marcus Smith, l'apertura scelta da un Eddie Jones orfano del faro Owen Farrell. Smith segna tutti e 17 i punti dei suoi, frutto di quattro calci piazzati e la bellissima meta del 10-14 segnata al 53', trovando da touche un corridoio strettissimo nelle maglie della difesa degli Highlanders.

Ma la Scozia è sempre lì nel punteggio. Sotto 0-3, al 17' trova la meta del debuttante Ben White (dopo splendido break sulla destra di Graham), più la trasformazione della stessa e altri tre punti dal piede di Russell. Chiusi 10-6 i primi quaranta minuti, Smith diventa protagonista capovolgendo tutto e portando i giochi sul 10-17. Il fattaccio già menzionato di Cowan-Dickie vale il momentaneo pareggio e, quando Russell butta lì la zampata del sorpasso, Edimburgo impazzisce. Di lì a poco, tutti al pub.

Classifica del Sei Nazioni in attesa del posticipo di domani tra Francia e Italia: Irlanda 5, Scozia 4, Inghilterra 1, Galles 0.