Auto incastrata sotto un camion, traffico in tilt sulla Costiera Amalfitana

Traffico in tilt sulla Costiera Amalfitana in seguito a un incidente stradale in cui sono rimasti coinvolti un camion e un'autovettura. Esattamente lungo la ex statale 366 che unisce Amalfi con Agerola.

Qui, all'altezza della frazione di Tovere e più precisamente a poche centinaia di metri dal centro abitato di Furore, per cause in vie di accertamento si sono urtati i due veicoli rimasti incastrati a lungo fino all'arrivo dei soccorsi.

Il traffico stradale sull'arteria, tra le più trafficate della zona, è andato completamente in tilt complice anche l'orario di punta.

Code di oltre due chilometri si sono create in entrani i sensi di marcia dove la circolazione è ripresa soltanto intorno alle 18 quando i soccorritori sono riusciti a disincagliare i veicoli.

Sul posto poco dopo l'accaduto verificatosi intorno alle 17.15, sono accorsi gli agenti della polizia municipale di Amalfi, che hanno coordinato le operazioni di soccorso, e i carabinieri della compagnia di Amalfi.

Per fortuna nessun ferito ma solo tanti diaagi. L'unico occupante della vettura è infatti riuscito ad abbandonare il veicolo dal lato passeggero. La situazione lungo l'arteria, dove per un po' si è proceduto a sensi di marcia alternati, è ritornata lentamente alla notmalità.