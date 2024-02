Quarto, il piccolo Claudio è tornato in Inghilterra con la mamma: l'ultimo appello del papà

Il piccolo Claudio, 4 anni e mezzo, è tornato in Inghilterra.

Nella serata di ieri, il piccolo - figlio di genitori divorziati e al centro di un caso giudiziario - è salito sull'aereo che lo ha riportato sul suolo britannico. Con lui la mamma, italiana, che nei giorni scorsi era tornata in Italia per dare seguito al provvedimento del Tribunale per i minorenni di Napoli. I giudici hanno sancito che il bimbo deve tornare con la madre in Inghilterra.

La mamma, che soffre di disturbi di personalità, era stata allontanata dalla casa in cui viveva insieme con il figlio e l'ex marito. Il papà di Claudio, Maurizio, ha lanciato in queste ore un nuovo appello affinché il piccolo possa tornare presto a Quarto, la città in cui ha risieduto negli ultimi due anni e mezzo.