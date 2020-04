Ultimo aggiornamento: 15:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Né facile né difficile: provateci». Via Instagram lancia la sua sfida. Togliersi la maglietta in maniera acrobatica, certamente inusuale, è il nuovo singolare passatempo.«Occasione di divertimento e per stare insieme», spiega il figlio d’arte e vincitore dell’ultima edizione de. Aggregazione a distanza. «In tantissimi hanno visualizzato e commentato il mio post:ed altri», racconta il judoka napoletano, che sogna di partecipare alle prossimecon le insegne dell’Già diversi i precedenti sportivi:, ginnasta statunitense quattro volte campionessa olimpica a, si è sfilata il pantalone della tuta in verticale,vincitore dello scudetto nel 1990 con la(e non solo), ha dismesso il cappellino dellae gli occhiali, per poi rimetterseli, facendo leva sulle braccia e adagiandosi all’armadio di casa.Quarantena. «Mi alleno a casa per quanto possibile. Piegamenti e pesi, utilizzando e coinvolgendo i miei figli:pesa 10 kg, Giò Giò 18. Mi diverto con: gli faccio indossare il judogi e gli insegno le tecniche di base del judo», conclude Marco Maddaloni, nel duplice ruolo di padre e campione. «Addà passà ‘a nuttata».