Elenoire Casalegno all'Isola dei Famosi: «Con Vladimir vogliamo divertirci. Mia figlia Swami è felicissima che parto così non le rompo le scatole»

Elenoire Casalegno è pronta per la sua prima Isola dei Famosi da inviata. Non certo da naufraga. Una proposta che non si aspettava - racconta a Libero -. Per questo «ci ho riflettuto un po’ e ho accettato: è un’esperienza atipica, benché non sarò un naufrago con tuttele privazioni, sonno, digiuno,ecc, sono comunque lontana diecimila chilometri dai miei affetti, lontana dalla confort zone e dalle abitudini...». Tra gli affetti che lascerà anche sua figlia Swami. «Lei è felicissima che parta, cosi romperò meno le scatole. Ha 24 anni, una generazione che la tv la vede solo quando c’è qualcosa che interessa».

Un sì a L'Isola dei Famosi anche per Vladimir Luxuria: «Abbiamo un rapporto molto diretto.

Il nostro motto è: divertirci. Non salviamo vite, non operiamo a cuore aperto, il nostro lavoro è intrattenere. Dopo due anni di pandemia e le guerre in corso, c’è voglia di leggerezza ed evasione dalle brutture. Cercheremo l’ironia e anche l’autoironia, molto importante».

I reality

Dei naufraghi ne conosce pochi («Conosco Joe Bastianich, Luce Caponegro (Selen) che è di Ravenna, Marina Suma che conobbi a Salina») ma non importa. Lei dovrà essere imparziale. «Cercherò di spronarei naufraghi e dare motivazioni per non mollare». Cercherà di far capire che è un'espienza irripetibile ma che lei non farebbe, mai: «Eh no. Non posso privarmi di cibo e vino e poi se non mangio divento cattiva. Sono cresciuta in Romagna, non esiste».

L'unico reality al quale ha partecipato è stato il Grande Fratello. Un esperienza positiva - racconta ancora al quotidiano Libero - perché «mi ha permesso di fermarmi e guardarmi dentro. Ho fatto amicizie. Senza cellulare stavo benissimo, mi sono depurata. Pregavo gli autori di lasciarmi in isolamento...».

Ma c'è un'Isola che Elenoire Casalegno ricorda in particolar modo? «Quella con Den Harrow che piangeva. L’Isola, tra tutti i reality, è quello che più ti mette a nudo un po’ perché sei dall’altra parte del mondo e un po’ perché mette il corpo a dura prova».