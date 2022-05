Milleculure sale al vertice della sciabola U20 italiana conquistando il titolo tricolore con Giorgio Marciano, l'argento ed il bronzo rispettivamente con Mariella Viale e Michela Landi ai Campionati Italiani U20 ed U17 di Catania.

Lo splendido risultato dei tre atleti allenati dagli olimpionici Diego Occhiuzzi e Luigi Tarantino, sono il coronamento di una crescita che ha visto negli anni Milleculure conquistare sempre maggiore spazio nel panorama schermistico. All’ombra dell’Etna l’allievo di Occhiuzzi e Tarantino della Penitenziaria ha guadagnato l’accesso nella top8 grazie alla vittoria su Francesco Pagano del Lazio Scherma Ariccia con il punteggio di 15-10. È approdato alla zona medaglie eliminando Giovanni Roussier Fusco 15-9; ha raggiunto poi la finale imponendosi su Pietro Torre delle Fiamme Oro per 15-12. Nell’ultimo atto il partenopeo ha superato Lorenzo Ottaviani delle Fiamme Gialle 15-3.

«In semifinale ed in finale - ha raccontato - ho incontrato due atleti di grande livello che sono stati anche i miei compagni di squadra. Contro Pietro (Torre ndr) sono stato molto bravo in un match equilibrato. Questa gara è fondamentale dopo una lunga stagione tra difficoltà ed infortuni. Una vittoria che fa sperare per il futuro».

Da citare anche l’ottimo settimo posto di Mattia Siano nella gara Cadetti (U17) ed il decimo posto di Benedetta Amodio nella gara Giovani (U20) a soli 16anni, supportata dal Tecnico della Società, Luigi Tempesta.

La crescita della Milleculure si è concretizzata anche grazie alla presenza in tutte le categorie di sciabola maschile e femminile e nella spada maschile U20, grazie a Giulia Varricchio, Mariachiara Dotoli e Gianbattista Carignani, diventando così l’unica Società campana ad essere presente in due armi alla finale del Campionato Italiano U20 ed U17. La stagione degli atleti della Milleculure non è ancora finita, infatti, la prossima settimana sarà la finale dei Campionati Italiani Assoluti di Courmayeur ad accogliere gli allievi della palestra del presidente Patrizio Oliva.