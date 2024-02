Mondiali, Martinenghi conquista l'argento nei 100 metri rana

Il lunedì di nuoto si è aperto nel migliore dei modi per l'Italia, con l'argento conquistato da Nicolò Martinenghi nei 100 metri rana. Nel Mondiale di Doha l'atleta 24enne si è arreso solo all'americano Nic Fink.

Dopo una partenza più a rilento, nella seconda vasca l'atleta azzurro si è scatenato, toccando la piastra in 58"57 davanti al fuoriclasse tricolore, fermatosi a 58"54 e in grado di conquistare la terza medaglia consecutiva. Terza posizione per l'inglese Adam Peaty che è tornato fra i migliori al mondo chiudendo in 59"10 dopo un periodo complicato. Bilancio decisamente positivo per Martinenghi che ottiene la terza medaglia nelle ultime tre edizioni dei Mondiali di nuoto in vasca lunga. Il classe '99 ha conquistato il pass per le Olimpiadi, regalando all'Italia la settima medaglia iridata in questa specialità (uomini).