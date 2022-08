Napoli, Ferrante incontra i campioni di tuffi alla piscina Mostra d'Oltremare

Questa mattina, presso la piscina della «Mostra D'oltremare», l'assessore allo sport e alle pari opportunità del Comune di Napoli, Emanuela Ferrante, ha incontrato i campioni della nazionale italiana di tuffi, impegnati in questi giorni negli allenamenti, in vista degli europei di agosto che si disputeranno a Roma nelle prossime settimane.

«Fiera che sia stata scelta una struttura napoletana come sede degli allenamenti dei nostri ragazzi. Grazie alla piena comunione d'intenti con la presidenza della mostra, la piscina olimpionica è stata restituita alla città dopo gli anni di pandemia e già si sta lavorando per organizzarvi importanti eventi, nazionali ed internazionali. Questo è il segnale che stiamo percorrendo la giusta direzione per rafforzare la candidatura di Napoli a capitale Europea dello sport», ha dichiarato l'assessore.