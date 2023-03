«Orgoglio giallorosso», la Canottieri celebra i campioni di tutti gli sport

Giovedì 23 marzo, dalle alle ore 16, al Circolo Canottieri Napoli oltre 50 atleti che hanno onorato Napoli e il club del Molosiglio conquistando titoli mondiali e medaglie olimpiche saranno celebrati in una giornata che vuole costruire un ponte tra vecchie e nuove generazioni, intitolata «Orgoglio giallorosso».

Ad accogliere i campioni saranno le nuove leve del Circolo canottieri, le giovani promesse impegnate nel canottaggio, nella vela, nel nuoto, nella pallanuoto, nel triathlon, nel tennis e nella motonautica.

Confermate le presenze dei medagliati olimpici Massimiliano Rosolino, Davide Rummolo, Davide Tizzano, Carlo Silipo, Ferdinando Gandolfi, Imma Cerasuolo e della campionessa mondiale Stefania Pirozzi.

Del passato e del futuro della Canottieri si parlerà in un dibattito moderato da Mario Zaccaria, presidente Ussi Campania. Ad aprire la giornata gli interventi di Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli; Giovanni Malagò, presidente del Coni; Lucia Fortini, assessore regionale allo sport e all’istruzione; Emanuela Ferrrante, assessore allo sport del Comune di Napoli: Sergio Roncelli, presidente del Coni Campania; Sergio Colella, delegato allo sport della Città metropolitana di Napoli, e Giancarlo Bracale, presidente del Circolo Canottieri Napoli.

«Ho voluto fortemente organizzare questa giornata. Il Circolo Canottieri Napoli rappresenta un pezzo di storia importante per lo sport in città, era giusto celebrarlo. La finalità di questa giornata, però, non è un semplice momento di festa. Rappresenta un passaggio di testimone tra generazioni e vuole essere uno sprone verso le nuove leve che fanno parte del Circolo Canottieri Napoli o che si stanno avvicinando alle discipline sportive. Lo sport è sacrificio e abnegazione ed è un portatore sano di stili di vita e di insegnamenti che servono oggi ai nostri giovani. Sport, cultura e storia sono i cardini su cui costruire il futuro del nostro Paese e noi, dal Molosiglio, proviamo a fare la nostra parte», sottolinea Bracale che proprio in questa giornata festeggia il quinto mese del suo secondo nuovo mandato da presidente.