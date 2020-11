Usano i social e mandano un messaggio chiaro. Dal contenuto inequivocabile. «Indossiamo la mascherina, teniamo le distanze, e prendiamo tutte le precauzioni», l’accorato appello del team manager azzurro Sara Sibilio. «Siamo vicine alla città di Napoli e alla Campania, che stanno attraversando un momento difficilissimo», spiega il senso dell’iniziativa il capitano Paola Di Marino. E «non dimentichiamo di aiutarci a vicenda», esorta il terzino-peperino Elisabetta Oliviero. Forse il comitato tecnico scientifico e il Governo in carica avrebbero dovuto rivolgersi alle ragazze allenate da Giuseppe Marino per lanciare indicazioni chiare al Paese e non affidarsi soltanto a Fedez.

Si dichiarano unite nella lotta, in campo come contro il Coronavirus. Le giocatrici del Napoli femminile non vedono l’ora di tornare ad allenarsi, a giocare nuovamente. In sette sono risultate positive: Federica Di Criscio, Eleonora Goldoni, Emma Errico, Giulia Risina, Sara Huchet, Chiara Groff, Federica Cafferata, omaggiate con una scatola di Baci Perugina dal presidente-gentiluomo Raffaele Carlino.

Giorni sospesi. Ecco spiegato il gesto di prossimità e le parole cariche d’affetto. «Non dimentichiamo di sorridere», suggerisce la svedese Jenny Hjohlman. Gruppo compatto più del solito, pensando in particolar modo a chi ha contratto il Covid-19. Immediata solidarietà e conforto espresso dalle compagne di squadra e di vita. Si rivede Mariah Cameron, ritornata dagli Stati Uniti. Alessandra Nencioni, così come Livia Capparelli, Isotta Nocchi, Sofieke Jansen, la tedesca Vivien Beil, Isobel Dalton, l’estone Vlada Kubassova, Ana Lucia Martinez e Catalina Perez ringraziano di cuore i tifosi per il sostegno mostrato. «Forza Napoli, forza Napoli femminile. Sempre». Il videomessaggio non poteva concludersi altrimenti.

