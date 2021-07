Laterale mancino. Di nuovo a Napoli l’italo-brasiliano Manoel Bernandes Crema. Dopo l’esperienza maturata con il Lollo Caffè, ecco spalancarsi le porte del club presieduto da Serafino Perugino. L’uomo della Coppa Italia sbarca all’ombra del Vesuvio. Tre trofei nazionali alzati al cielo con altrettante squadre diverse: Montesilvano, Cogianco e Maritime Augusta. Lascia sempre il segno il giocatore classe 1988, ex Marigliano. Due promozioni in serie A, capocannoniere con la maglia del Real Rieti (23 reti) e top scorer nella precedente esperienza partenopea (26 gol). In bacheca lo scudetto con l’Asti, di ritorno dalla Cina (Dalian). Recenti le avventure con i belgi dell’Halle Gooik e la Sandro Abate Avellino.

«Sono molto felice, entusiasta ed onorato di far parte di questo progetto», spiega il neoacquisto. «Sono qua per vincere», ammette fiducioso il player nato a Guarulhos. Non vede l’ora di cominciare e di aggregarsi al gruppo allenato da Piero Basile. «Puntiamo a vincere sempre e vogliamo essere protagonisti sul parquet», annuncia fiducioso. Si rallegra il patron azzurro. «Abbiamo tenuto gran parte della rosa dei record dello scorso anno, ingaggiando giocatori di grandissima qualità, per rinforzare l’organico. Crema è uno di questi, conosce benissimo il palcoscenico della serie A ed è l’ultimo (soltanto in ordine di arrivo) eccellente tassello di un roster di primo livello», conclude Perugino. Mercato chiuso in casa Napoli Futsal.