A suon di derby. Sorrisi e foto di rito negli spogliatoi. Il Napoli Futsal under 19 festeggia il doppio successo. Espugnato il PalaCoscioni e il PalaDelMauro. I ragazzi guidati da Nicola Ferri e Rodolfo Fortino si fanno strada e valere sia in Coppa Italia che in campionato. Di misura (0-1) hanno eliminato il Real San Giuseppe grazie alla rete di Giuseppe Palumbo (0-1) e sfideranno il Benevento nel prossimo turno. Le doppiette di Vincenzo Amirante, Giuseppe Palumbo, Nicolas Aviello e il gol di Carmine Attanasio hanno firmato il successo 2-7 contro la Sandro Abate Avellino. Momento decisamente favorevole per capitan Alessandro Perugino e compagni.

Soddisfatto Ferri, tecnico dell’under 19 e vice allenatore della prima squadra. «Eloquente il risultato con il Real San Giuseppe: match sentito tra due formazioni che si equivalgono. Siamo scesi in campo consapevoli che si trattasse di una partita da dentro o fuori: chi sbagliava di meno, portava a casa il passaggio del turno».

Non pochi gli elementi di assoluto livello. «Stiamo crescendo notevolmente, i ragazzi credono nelle loro capacità. Rodolfo Fortino ed io stiamo lavorando per far sì che questi giovani possano avere un futuro nel calcio a 5». Derby risolto con i cugini gialloblu al settimo minuto del secondo tempo. «Poi una grande difesa nel finale ha respinto gli assalti del Real», conclude Ferri, orgoglioso della prova dei suoi.

Intanto gli azzurri di Piero Basile seguono le gesta sul parquet di Bruno Coelho, campione del mondo e d’Europa in carica, e tifano per il proprio compagno nella rassegna internazionale, dopo l’uscita anticipata di Attilio Arillo con l’Italfutsal di Massimiliano Bellarte e dello sloveno Nejc Hozjan. Il numero 10 lusitano, ancora impegnato ad Euro 2022 con il Portogallo, affronterà in semifinale la Spagna (domani ore 20). A Cercola proseguono gli allenamenti. Tra dieci giorni ritorna la serie A e si riprende contro la capolista Syn-Bios Petrarca.