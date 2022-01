Napoli Futsal, Scolavino: «Orgogliosi di disputare la Final Eight di Coppa Italia»

Ufficializzate date e sede. Il Napoli Futsal prenderà parte alla Final Eight di Coppa Italia, in programma dal 24 al 27 marzo a Salsomaggiore Terme. «E’ la nostra prima volta. Da outsider speriamo di essere protagonisti sul parquet. Sognare non costa nulla, la squadra è molto competitiva. Siamo ambiziosi e ce la giocheremo», spiega il direttore generale Pasquale Scolavino. Il Consiglio Direttivo della Divisione Calcio a 5 ha individuato nella Emilia-Romagna Arena il teatro della prossima rassegna, che interesserà anche l’under 19 maschile.

Orgoglio. «Rappresentare Napoli a livello nazionale è certamente prestigioso ed è quanto volevamo dopo il cambio di denominazione da Futsal Fuorigrotta», ammette il dg azzurro. «Al nostro primo anno in serie A abbiamo subito centrato l’obiettivo Final Eight, essendo arrivati tra i primi otto al giro di boa», ricorda Scolavino. «Speriamo di guadagnare a fine campionato l’accesso alla Final Eight scudetto». Al quarto posto in classifica capitan Fernando Perugino e compagni.

Rosa di assoluto valore con tre giocatori impegnati ad Euro 2022. «Bruno Coelho e Nejc Hozjan stanno disputando la kermesse continentale alla grande con le rispettive Nazionali, Portogallo e Slovenia. Il lusitano è già un campione affermato ed ha ereditato la 10 di Ricardinho: è un top player di caratura internazionale. Il giovane sloveno si sta muovendo davvero bene», rileva Scolavino. E poi in Olanda c'è lo scugnizzo di Pianura a farsi valere. «Attilio Arillo è entrato da poco nell’Italfutsal di Massimiliano Bellarte: dovrebbe acquisire maggiore spazio nel progetto azzurro, perché ha grandissime potenzialità fisiche e tecniche», conclude Scolavino.

Salvo novità, il campionato riparte domenica 13 febbraio. Attesa a Cercola la capolista Syn-Bios Petrarca, che ha in Rafael Novaes De Souza Rafinha, pericoloso laterale classe 1988, il marcatore di ben 13 gol in 14 giornate di serie A.