«Ci vediamo presto al PalaCercola». Saluta Francesco Molitierno (direzione Pomezia in serie A2), sbarca all’ombra del Vesuvio Raffaele Lo Conte. Il classe 1999 sarà il vice di Ganho. «Conosco già Marcio, abbiamo giocato insieme due anni ad Orte, un amico e un bravissimo portiere». Il Napoli Futsal annuncia il nuovo giocatore, inaugurando la sessione invernale.

«Onorato di essere qui, mi farò trovare pronto, se ce ne sarà bisogno», dichiara il portiere di proprietà della Sampdoria. «Sono arrivato in un’ottima squadra, che lotta per obiettivi importanti», asserisce convinto l’estremo difensore, desideroso di impegnarsi e dare il suo contributo. «Marcio Ganho, Carlo Capiretti ed io cercheremo di lavorare al meglio con il preparatore Cipriano Illiano», assicura la new entry.

Arriva a titolo temporaneo gratuito: dalla serie A2 girone B alla massima serie. Si tratta di un ritorno sul parquet che conta, avendo già calcato il palcoscenico della serie A con il club blucerchiato, quando assumeva ancora la denominazione di Cdm Genova, e poi ha indossato le maglie di Orte e Roma dal 2016 al 2019. «Entreremo in campo con la voglia di vincerle tutte», promette convinto Lo Conte.

Gravita nel giro della Nazionale di Massimiliano Bellarte, ma i suoi trascorsi sono da rintracciare nel calcio a 11. «Ho deciso di cambiare a 15 anni, iniziando da Campobasso», ricorda. «Mi ritrovo nuovamente in A e spero di aiutare capitan Fernando Perugino e compagni».

Il club allenato da Piero Basile accoglie a braccia aperte il rinforzo tra i pali. «Al Napoli Futsal ci sono leggende e giocatori di assoluto valore: per noi giovani un motivo ulteriore per dare di più», conclude Lo Conte. La società partenopea ringrazia il presidente della Sampdoria, Matteo Fortuna, per la disponibilità e il buon esito della trattativa.