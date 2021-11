Profetico Turmena. Finalmente il Napoli Futsal trionfa al PalaCercola, festeggia la prima vittoria stagionale tra le mura amiche ed esulta per il secondo successo consecutivo. Dopo il pareggio interno con Ciampino Aniene (4-4), il duplice blitz esterno, a Manfredonia (2-3) e al PalaSele con la Feldi Eboli (3-6), ecco il risultato che gratifica i tifosi partenopei. Capitan Fernando Perugino e compagni battono 4-2 la Came Dosson con la decisiva doppietta del portoghese Bruno Coelho.

Sventola il bandierone azzurro sulla gradinata. Si rivede Rodolfo Fortino sul parquet, Marcio Ganho parte nuovamente titolare. La sblocca Luis Felipe Naibo Turmena (5’16”) ma i ragazzi di Piero Basile subiscono il pareggio firmato da Juan Fran (9’52”). Il Napoli Futsal aumenta i giri, ma si vede annullato il secondo gol di Turmena. Lo sloveno Nejc Hozjan sfuma di un soffio il raddoppio a 2’41” dall’intervallo. Imbeccato da Fernandinho, il laterale numero 8 rimedia un colpo alla schiena. Si avvertono nitide le indicazioni del tecnico Sylvio Rocha. Passano 31 secondi e il pivot Fernando Nascimento Cosme prova a sorprendere Lorenzo Pietrangelo. Si ritorna negli spogliatoi sul punteggio di 1-1.

In avvio di ripresa carica il sinistro Perugino dopo 22 secondi. Necessario asciugare il pavimento e pronto intervento degli inservienti. Si riporta in vantaggio la matricola azzurra con il primo gol in Italia del campione del mondo Coelho (25’45”), abile a convertire in rete la fucilata dalla distanza di Hozjan: 2-1. Crescono confusione e nervosismo. Si interrompe il gioco per 3 minuti. Rimedia un colpo al fianco Coelho. Come nel derby, ammonito Francesco Molitierno dalla panchina. Riprende il match e su assist di Loris Di Guida, Juan Fran insacca e bissa: 2-2 (28’06”).

Sale in cattedra l’universale classe 1987. La conclusione a volo del fuoriclasse lusitano riporta avanti il club presieduto da Serafino Perugino (3-2) e realizza una pesante doppietta personale (33’48”). Da posizione impossibile il brasiliano Fernandinho allunga 4-2 (34’50”). I trevigiani schierano il portiere di movimento ma vano sarà l’assalto alla porta di Ganho. Salgono a quota 10 gli azzurri, che ringraziano e salutano i tifosi.