Pirotecnico pareggio tra Real San Giuseppe e Meta Catania. Al PalaCoscioni va in scena un match che si infiamma letteralmente nella ripresa, dopo una prima frazione molto equilibrata in cui le due squadre brillano per una fase difensiva praticamente impeccabile.

Il botta e risposta dei primi 2 minuti - vantaggio Real con Dian Luka e pareggio Meta con Musumeci - danno solo l'illusione che possa esserci uno score da “overissimo”. Un palo scheggiato da Ercolessi al 5', poi un paio di parate per parte conducono fino all'intervallo una frazione condita da 10 falli di squadra equamente distribuiti.

Nella ripresa, dopo un palo di Vaporaki su errore difensivo di Cesaroni, il Real prende campo ma spreca diverse chance per ripassare in vantaggio. Due volte Galletto non trova lo spunto giusto a cavallo del 6', poi Igor scheggia il montante alla destra di Tornatore. Ma un errore in ripartenza regala al Catania la ripartenza giusta per il parziale 1-2.

Tornatore fa il fenomeno contro Duarte, poi neutralizza un calcio di rigore procurato e calciato da Patias. La sventola del numero 9 gialloblu colpisce in pieno viso l'estremo ospite, costretto ad abbandonare anzitempo la partita. Il Real alza il baricentro, ci prova col portiere di movimento ma al 17' incassa il tris con Musumeci, ancora in contropiede.

Nel futsal 3 minuti e mezzo sono un'eternità e arriva la puntuale conferma anche nella serata del PalaCoscioni. Patias accorcia le distanze dopo meno di un minuto e a 42 secondi dalla sirena Dian Luka indovina il varco giusto insaccando all’incrocio la rete del definitivo 3-3.