Feldi Eboli, tris al Campino Aniene: Calderolli convocato in Nazionale

Importante tris casalingo per la Feldi Eboli, che nell'anticipo della ventiduesima giornata di Serie A batte Ciampino Aniene col punteggio di 3-1. Non un match semplicissimo per le volpi di Samperi, che riescono a sbloccare il risultato solo nella fase finale del primo tempo.

Gli ospiti evidenziano una ottima organizzazione di gioco e sfiorano anche il vantaggio in alcune circostanze, con Dalcin reattivo ma anche troppo spregiudicato in due frangenti: su due avanzate del portiere, infatti, Ciampino riconquista palla e sfiora il gol dalla lunga distanza, mancando per un soffio il bersaglio grosso.

Al 14' Calderolli sblocca il risultato su delizioso assist di tacco di Guilhermao, festeggiando nel migliore dei modi la convocazione per il doppio impegno con la Nazionale per le qualificazioni ai Mondiali 2024. E dopo 3 minuti è Fantacele a siglare il raddoppio, al culmine di una rapidissima azione personale sul fronte sinistro dell'attacco rossoblu.

Nella ripresa i legni salvano due volte Dalcin, che poi ci mette del suo per evitare la possibile rimonta del Ciampino. Un palo anche per la Feldi con Baroni, prima della mossa “powerplay” da parte dei laziali. Una mossa che però non viene capitalizzata. Sono anzi i ragazzi di Samperi a centrare il tris con Venancio al 13', indirizzando l'esito finale del match.

Non si demoralizza il Ciampino, proteso in avanti a caccia della rete. Che arriva però a soli 3 giri di lancette dal termine con Portuga. Gol della bandiera per i capitolini, che non macchia il meritato successo di una Feldi che aggancia l'Olimpus Roma al secondo posto e tiene a distanza la Sandro Abate Avellino, anch'essa vittoriosa nello scontro diretto di ieri contro L84.