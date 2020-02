Il Posillipo perde i pezzi: si dimette il consigliere D'Abundo

Acque sempre agiate al Circolo Nautico Posillipo. Dopo la bocciatura del bilancio preventivo da parte dell'assemblea domenica scorsa, nell'ultimo consiglio direttivo il consigliere alla pallanuoto giovanile Sergio D'Abundo ha rassegnato le dimissioni perché in disaccordo sulla linea adottata dal presidente Semeraro. Intanto, l'ex olimpionico Carlo Silipo, che a inizio anno non era stato riconfermato dal Circolo rossoverde nell'incarico di direttore tecnico del settrore pallanuoto, è stato nominato consiglere tecnico del Club Acquatico Pescara, iscritto al campionato di serie C, con l'obiettivo di far sviluppare il settore giovanile. Ultimo aggiornamento: 22:10 © RIPRODUZIONE RISERVATA