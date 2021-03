La discesa di Saalbach, in Austria, è stata cancellata per nebbia. Una beffa niente male per Dominik Paris, che fino allo stop era stato il più veloce. A scendere però erano stati solo in nove e la gara dopo una prima sospensione temporanea è stata annullata intorno alle 13. Impossibile convalidare i risultati, per i quali servono almeno i tempi di 30 atleti. In dubbio il recupero della discesa: potrebbe essere spostata a lunedì, sempre a Saalbach, dove domani è in programma un'altra discesa e domenica il SuperG.

«Non mi era mai capitato che fosse cancellata una gara quando mi trovavo al comando - ha detto Domme -. Penso che sia stata una decisione corretta quella di cancellare la gara perché è giusto che ci siano le stesse condizioni di partenza per tutti gli atleti. Comunque è stato un buon training per domani e spero che ci siano le condizioni ideali per gareggiare. Per quanto riguarda la Coppa non credo di avere tante chance visto il distacco con i due atleti davanti».

Ultimo aggiornamento: 14:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA