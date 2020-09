Il Posillipo under 18, battendo nella finale disputata nella vasca del Molosiglio i pari età della Canottieri Napoli per 7-5, ha vinto la seconda edizione del Memorial Mario Vivace, dedicata all'ex campione della squadra giallorossa e maestro di pallanuoto scomparso due anni fa. Nel Posillipo presenti i campioni d’Italia under 15 in carica e i campioni d’Europa under 17 Lindstrom, Serino e De Florio. La premiazione è stata effettuata da Susy e Valentina Vivace e dal presidente della Canottieri, Achille Ventura, che ha ricordato la figura del tecnico. Nella squadra giallorossa ha giocato anche il sedicenne Bruno Vivace, nipote di Mario, che in onore del nonno ha indossato la calottina numero 5. Ultimo aggiornamento: 21:21 © RIPRODUZIONE RISERVATA