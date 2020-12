Il presidente del Coni, Giovanni Malagò, ha conferito la benemerenza della Stella d'oro al merito sportivo alla memoria a Rosario Mazzitelli, il giornalista napoletano scomparso il 30 ottobre a 71 anni. Mazzitelli era da molti anni il responsabile del settore comunicazione della Canottieri Napoli e del comitato regionale della Federnuoto. La comunicazione in una lettera inviata alla famiglia Mazzitelli in cui Malagò sottolinea «la profonda riconoscenza per la sua generosa collaborazione e l'impegno dedicati allo sport in tanti anni di servizio».

