L'austriaco Dominic Thiem, vincitore degli Us Open, è la prima testa di serie a cadere agli Australian Open di tennis. Thiem, n.3 del tabellone, probabilmente affaticato dalla vittoria in cinque set su Nick Kyrgios, ha perso in maniera netta (6-4 6-4 6-0) col bulgaro Grigor Dimitrov, in un match durato poco più di due ore. Alexander Zverev ha battuto il serbo Dusan Lajovic con il punteggio di 6-4 7-6 (7/5) 6-3 e si è qualificato ai quarti, dove lo attende il vincente della sfidatra Novak Djokovic e Milos Raonic

Continua la favola del russo Karatsev, numero 114 del mondo e in tabellone dopo essere passato dalle qualificazioni. Dopo aver eliminato Diego Schwartzman, il russo si è ripetuto contro il giovane talento canadese Felix Auger-Aliassime, numero 19 del mondo, rimontando adirittura due set. Il canadese era andato avanti 6-3 6-1 in un match che sembrava senza storia, ma poi Karatsev ha cominciato a costruire la sua rimonta: 6-3 6-3 6-4 e clamorosa qualificazione ai quarti di finale

Ultimo aggiornamento: 13:09

