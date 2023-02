Sala Consilina a valanga con il Molfetta (8-1) e + 10 sul Cosenza

Lo Sporting Sala Consilina, vince agevolmente la sfida della 22esima giornata di serie A2 con il Molfetta e vola a +10 sulla Pirossigeno Cosenza, prima inseguitrice che ha osservato il turno di riposo e vede allontanarsi la vetta, mentre per la squadra valdianese è stato messo un altro tassello per la promozione nel massimo torneo di Futsal, ma a guastare il clima di festa sono stati gli ultimi 8 minuti di gioco quando il tecnico di casa Oliva, ha scelto sul punteggio ormai acquisito 8-1 di giocare con il portiere di movimento, una scelta che di fatto ha bloccato il Molfetta che temendo l'ulteriore imbarcata ha deciso di rimanere nella propria metà campo senza attaccare i possessori di palla con una lunga e si è andati avanti con una interminabile melina che ha finito per irritare i tifosi presenti a San Rufo i quali dopo una contestazione in molti hanno deciso di lasciare il palazzetto dell sport.

La scelta ha finito per mandare su tutte le furie il patron Giuseppe Detta, che al suono della sirena scuro in volto non ha gradito ed ha chiesto scusa ai tifosi per lo spettacolo offerto dalla sua squadra. Per la cronaca il match si è sbloccato dopo 5'35 con Volonnino, poi in sequenza una doppietta di Stigliano, Abdala e Filippo Teramo, hanno fatto chiudere il primo tempo sul 5-0. Nella ripresa in campo per i salesi il portiere Santoro, e altre tre reti ancora Volonnino e Abdala per entrambi una doppietta e a completato la golada Santiago Teramo.

A rendere meno pesante il passivo per i pugliesi la rete di Di Benedetto per l'8-1 finale. Con questa vittoria il Sala Consilina sale a 57 punti e supera quota cento in fatto di reti segnate per la precisione 104. E mercoledì testa alla Coppa Italia con il difficile impegno sul campo dell' Ecocity Genzano.