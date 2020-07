Prima sconfitta nella serie A1 di tennis per il Torre del Greco, 4-2 a Forte dei Marmi, e playoff scudetto più lontani. Non sono bastati i punti di Quinzi e del doppio Brancaccio-Moroni per fermare i toscani. Adesso i vesuviani devono vincere l’ultima sfida del girone, domenica in casa con il Palermo per sperare ancora.

Avanza verso la promozione in A1 invece il TC Vomero che ha battuto 5-1 in trasferta anche il Viserba Rimini con i punti in singolare di Caparco, Cacace, Di Nicola e dello spagnolo Gimeno Traver. Al club collinare adesso basterà anche solo il pareggio domenica prossima in casa contro il Trentino per accedere ai playoff. Male invece il TC Napoli, ko 6-0 con il Perugia; ora rischia la retrocessione in B.