Sinner - Hurkacz 0-1 (4-5) diretta finale Masters 1000: il polacco torna in vantaggio

Secondo Set

- 4 - 5: Torna in vantaggio il polacco che tiene alta la concentrazione in questo game rispondendo colpo su colpo a Sinner

- 4 - 4: Sinner apre alla grande il secondo set, aggiudicandosi il primo game. Rammarico per Hurkacz che sbaglia la palla break

Primo Set

- 3 - 4: Hurkacz si aggiudica l'ultimo game e quindi il primo set dell'incontro: Sinner parte bene ma non tiene nella palla break che risulta invece ben giocata dal polacco

- 3 - 3 : Sinner pareggia i conti nel game più lungo del match. L'italiano tiene botta nelle palle break e completa la rimonta

- 2 - 3: Sinner gioca alla grande il quinto game e tiene testa all'avversario. Ottima la risposta nella palla break decisiva per la conqusita del gioco.

- 1 - 3: arriva il primo game vinto da Sinner, fatale l'errore di Hurkacz che consegna il goco all'italiano

- 0 - 3: Sinner sbaglia il rovescio e Hurkacz si prende il terzo game. Il polacco in questo gioco ha messo a segno anche i primi due ace della partita

- 0-2: Hurkacz indovina il rovescio alla seconda palla break e fa suo anche il secondo game

- 0-1: Tiene il servizio Hurkacz che si aggiudica il primo game della partita

- Si comincia con Hurkacz a servizio

Appuntamento con la storia per il tennis italiano e per il giovane Jannik Sinner, che in questa domenica di Pasqua, deve vedersela contro il polacco Hubert Hurkacz nella finale di Master 1000 di Miami. Sinner arriva al match dopo aver sconfitto in semifinale lo spagnolo Roberto Bautista Agut mentre Hurkacz si è aggiudicato il pass per aver avuto la meglio sul russo Andrey Rublev, numero 8 del mondo. Altoatesino, diciannove anni, Jannik è il secondo italiano a giocare la finale di Masters, il primo fu Fognini nel 2019, che trionfò a Montecarlo proprio nel giorno di Pasqua.