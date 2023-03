Special Olympics, Play The Games dal 31 marzo al 2 aprile a Napoli

Per la prima volta a Napoli i “Play the Games” di Special Olympics Italia Onlus, in programma da venerdì 31 marzo a domenica 2 aprile. L’evento vede coinvolti più di 150 atleti provenienti da tutta Italia, che si confronteranno nelle discipline di canotaggio, bowling, indoor rowing e rappresenta un momento coinvolgente dedicato alle persone con disabilità intellettive.

La realizzazione di questa manifestazione è stata curata dal Team Campania di Special Olympics, con il sostegno della Protezione Civile di San Nicola La Strada e della Protezione Civile regionale, con il supporto della Croce Rossa Italiana, dell’Esercito Italiano, dell’Università degli Studi di Napoli Parthenope, del Circolo Canottieri Posillipo, del Rycc Savoia, del Bowling Oltremare, dell’Esse rete, della Fondazione Caporaso di Benevento e del Royal Group. Inoltre, l’evento ha il patrocinio del Senato, della Camera, della Regione Campania, del Comune di Napoli, del Fic Italia, del Coni Campania, di Sport e Salute, del Cip Campania, di Fidal Campania e di Fisr Campania.

La cerimonia di apertura, che si terrà il 31 marzo a partire dalle ore 17, prevede un corteo degli atleti con fiaccola olimpica special dalla sede del Rycc Savoia alla sede dell’Università Parthenope a Via Acton, dove alle ore 18, dopo l’accensione del braciere olimpico con la collaborazione del campione mondiale di pallanuoto Pino Porzio, si procederà alla presentazione dei team con interventi delle autorità presenti.