Super Bowl, il selfie «definitivo»: Jennifer Lopez insieme a Shakira

Ultimo aggiornamento: 20:20

Chi ben comincia... E allora quelli delhanno scelto il meglio per l'edizione 2020. Anzi, per lo show della prossima finale di football americano. Jennifer Lopez e Shakira si divideranno il palco nell'intervallo, il più seguito nel mondo dello sport, cantando e ballando per milioni di telespettatori. Entrambe hanno parlato in conferenza stampa e, alla fine delle interviste, si sono concesse un selfie "Super" condiviso sui social: «E' un onore per me essere insieme a un'artista come Jennifer - ha detto Shakira - in quello che sarà lo spettacolo di una vita. Del sogno americano».Anche Jennifer Lopez si è detta entusiasta della sua nuova avventura: «E' una cosa che sognavo fin da bambina. Da quando vidi Diana Ross (star della disco music ndr) esibirsi al Super Bowl. Adesso voglio dare il massimo insieme a Shakira per stupire il pubblico»