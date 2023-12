Jennifer Lopez, shopping natalizio con la lussuosa cabriolet. E selfie in strada con i passanti

Shopping per Beverly Hills? Non può che venire in mente la canzone di Pretty Woman, peccato che la protagonista di queste compere natalizie non sia Julia Roberts, bensì la sua collega Jennifer Lopez, che è stata avvistata sfrecciare per i negozi con la sua lussuosa auto cabrio bianca .

Naturalmente la star, non è passata inosservata agli occhi dei fan, che l'hanno inseguita per rubarle qualche scatto.

Nei pressi di Joe's Pizza, con l'iconicità che la contraddistingue, Jennifer ha concesso ad alcuni fan di fare delle foto assieme, direttamente dalla sua decappottabile.