L'Associazione tennisti professionisti ha annunciato i vincitori degli Atp Awards per il 2019. Tra loro anche due azzurri: Jannik Sinner e Matteo Berrettini. Il 18enne altoatesino è stato votato come miglior giovane, mentre il 23enne romano è il giocatore più migliorato. A vincere il premio di miglior giocatore, il numero 1 del mondo Rafael Nadal, mentre lo scozzese Andy Murray si è imposto come ritorno dell'anno. Infine Roger Federer ha vinto nella categoria di tennista più amato dal pubblico. Ultimo aggiornamento: 19:26